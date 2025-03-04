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Real Madrid - Atletico Madrid maçı yayın bilgileri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta son 16 turu maçları oynanıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid de bu akşam Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. La Liga’da da kıyasıya mücadele içerisinde olan iki takım bu kez Devler Ligi’nde karşı karşıya gelecek. Real Madrid ile Atletico Madrid, tüm kulvarlarda bugüne kadar 236 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Real Madrid 120 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Atletico Madrid ise 59 kez kazandı. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Real Madrid bu akşam Atletico Madrid’i ağırlıyor. 4 Mart Salı akşamı saat 23:00'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Santigo Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid-Atletico Madrid maçı tabii spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

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REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE!

Real Madrid-Atletico Madrid maçı TRT tabii spor ekranından canlı olarak yayınlanacak. Üyeliği olanlar karşılaşmayı canlı olarak seyredebilecek. TRT tabii aylık üyeliği 99 TL'dir. Aşağıdaki ekrandan üye olabilir ve TRT tabii spor ekranından karşılaşmayı seyredebilirsiniz.

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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti son dönemde Milli futbolcumuz Arda Güler’e çok fazla forma şansı vermiyor. Real Madrid'de son dönemde süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in bu akşam oynanacak Atletico Madrid maçına da yedek başlaması bekleniyor. Arda Güler son olarak Real Betis maçında 59. dakikada oyuna girdi ve maçın geri kalan bölümünde süre aldı.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11’LERİ

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Real Madrid: Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Diaz, Vinicius; Mbappe

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Galan; Llorente, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez

İKİ TAKIM, 237. KEZ RAKİP OLACAK

Real Madrid ile Atletico Madrid, tüm kulvarlarda bugüne kadar 236 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Real Madrid 120 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Atletico Madrid ise 59 kez kazandı. İki takım arasındaki 57 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Eflatun-beyazlılar, bu maçlarda 407 gol atarken, kırmızı-beyazlılar ise 306 gol buldu.

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İki ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ise 2’si final olmak üzere 9 kez karşılaştı. Real Madrid, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarındaki final maçları da dahil olmak üzere 6 kez kazanırken, Atletico Madrid rakibine karşı Devler Ligi’nde 2 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle noktalandı.