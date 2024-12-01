Arda Güler hakkında transfer iddiasını doğruladı: Çok talibi var ama... | Carlo Ancelotti için flaş itiraf

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Real Madrid formasıyla bu sezon sadece 5 kez ilk 11 şansı bulan milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon toplam 14 kez sahaya çıktı sadece 1 asist üretebildi. Bu 14 maçın çoğunda 80. dakika sonrası oyuna girmişti. Bu konu hakkında Ancelotti’ye yapılan eleştirilerden sonra tecrübeli teknik direktör “Arda çok yetenekli bir oyuncu ancak çok genç. Futbol topu onunla ile bir aşk yaşıyor. Real Madrid’de bir geleceği var ve kesinlikle ayrılmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler’in kullanıldığı rol, verildiği süre, gelecekteki durumu ve son olarak oynadığı Liverpool maçı performansını İspanyol gazeteci Juan de Dios Perez, Spor Arena’ya yorumladı.

JUAN DE DIOS PEREZ:

“ARDA GÜLER LİVERPOOL KARŞISINDA KÖTÜ OYNAMADI”

Arda Güler sağ orta saha pozisyonunda iyi iş çıkardı denilebilir ancak daha iyisini de yapabilirdi. Ne beyaz ne siyah bence gri oynadı. Bu atmosferde oynamak kolay değil ama o daha çok genç ve önü açık bir oyuncu. Onu izlemek keyifli. Bence kötü oynamadı ve bu sadece başlangıç. Erken oyundan alınması taktiksel bir durumdu Ancelotti daha fiziksel bir oyunu tercih etti. Arda, önümüzdeki maçlarda daha fazla şans bulacaktır.

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“EN İDEAL POZİSYONU SAĞ ORTA SAHA”

Oyunda genelde sağ orta saha pozisyonunda oynuyor, kendisi için en ideal pozisyon bu ancak ofansif orta saha rolünde de iyi oynuyor. Saha görüşü üst düzey, şutör bir oyuncu ve ortaları tehlikeli. Saha içindeki tercihleri bazen yanlış ama bunu tecrübe ve zamanla kapatacağını düşünüyorum.

“ANCELOTTİ ONUN AYRILMASINA İZİN VERMEYECEK”

Carlo Ancelotti ona çok güveniyor ve kesinlikle ayrılmasına izin vermeyecek. Evet belki Güler’in daha fazla oynaması onun kariyeri için daha verimli olacak ancak şu anda Real Madrid’de çok sakat oyuncu var. Kesinlikle ayrılmayacaktır. Evet çok talibi olan bir futbolcu ama Real Madrid’de oynuyorsanız bundan daha öte bir takım yok.