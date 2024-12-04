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Arda Güler - Florentino Perez görüşmesinin detayını duyurdular: Yollar ayrılıyor mu? Fenerbahçe seçeneği...

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#TRANSFER#Arda Güler#REAL Madrid
Arda Güler - Florentino Perez görüşmesinin detayını duyurdular: Yollar ayrılıyor mu Fenerbahçe seçeneği...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 12:00

İki sezon önce Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler'in La Liga devindeki kariyeri beklediği gibi gitmiyor. İlk sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcu, bu sezon ise Carlo Ancelotti'nin tercihleri nedeniyle istediği süreleri alamıyor. Milli futbolcu için İspanyol basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle Türk ve dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, İspanyol devinde ikinci sezonunu geçiriyor.

20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e katılan ve ilk sezonunda yaşadığı büyük sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta güçlük çeken Arda Güler, bu sezon ise Carlo Ancelotti'nin tercihleri nedeniyle istediği süreleri alamadı.

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala hakkında ayrılık iddiaları çıkan genç yıldız için dikkat çeken bir haber de İspanyol basınından geldi.

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PEREZ'LE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Don Balon spor dergisinin haberine göre Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

'DAHA FAZLA FORMA GİYMEK İÇİN...'

Haberin devamında Güler'in başkana daha fazla forma giymek istediği için başka bir kulübe kiralanmak istediğini söylediği yazıldı. Arda Güler'in kendisi için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınmasını talep ettiği ifade edildi.

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Arda Güler - Florentino Perez görüşmesinin detayını duyurdular: Yollar ayrılıyor mu Fenerbahçe seçeneği...

EN CİDDİ ADAY SOCIEDAD

Ayrıca Arda Güler'in ilk tercihinin La Liga'da mücadele eden bir takıma kiralanmak istediği ve en iyi ihtimalin Real Sociedad olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE SEÇENEĞİ

Öte yandan Arda Güler için öne çıkan bir diğer seçeneğin de Fenerbahçe olarak öne çıktığı ileri sürüldü.

Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren sarı - lacivertlilerin, Arda Güler'in bu talebi sonrasında Real Madrid ile masaya oturmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

YORUM: "ANCELOTTI AYRILMASINA İZİN VERMEYECEK"

Geçtiğimiz günlerde Spor Arena'ya konuşan İspanyol gazeteci Juan de Dios Perez, Arda Güler'in son durumu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Carlo Ancelotti ona çok güveniyor ve kesinlikle ayrılmasına izin vermeyecek. Evet belki Güler’in daha fazla oynaması onun kariyeri için daha verimli olacak ancak şu anda Real Madrid’de çok sakat oyuncu var. Kesinlikle ayrılmayacaktır. Evet çok talibi olan bir futbolcu ama Real Madrid’de oynuyorsanız bundan daha öte bir takım yok."

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Bu sezon Real Madrid formasıyla 15 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı ve 484 dakika süre alabildi.

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#TRANSFER#Arda Güler#REAL Madrid

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