Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı muhteşem asisti anlattı: 'Devre arasında konuşmuştuk'

#A Milli Takım#Arda Güler#Ferdi Kadıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 22:36

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Takımımızda galibiyetin mimarları olan futbolcularımız konuştu. Ay-yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu ve golde muhteşem bir asiste imza atan Arda Güler, golü aslında devre arasında nasıl planladıklarını anlattı.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Golde asisti savunma arkasından muhteşem bir pas atan Arda Güler yaptı.

Karşılaşmanın ardından duygu ve düşüncelerini anlatan milli futbolcularımızın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ARDA GÜLER: "BİZ BU GOLÜ DEVRE ARASINDA KONUŞMUŞTUK"

"Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip oraya gitmek istiyoruz.

Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk aslında, 'Arda sen topu aldığında ben içeri koşu atacağım' dedi. Yaptı da. Çok mutlu olduk."

FERDİ KADIOĞLU: "SOYUNMA ODASINDA KONUŞMUŞTUK"

"Soyunma odasında Arda'yla konuşmuştuk. Topu aldığında o koşuyu yapacaktım. Yaptım ve golü attım."

KENAN YILDIZ: "BU TAKIMLA ÇOK GURUR DUYUYORUM"

"İlk yarıda çok savunmada kaldı. Üstümde 3 oyuncuları vardı. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum. Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım. Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok."

HAKAN ÇALHANOĞLU: "KİM GELİRSE GELSİN İŞİMİZE BAKMALIYIZ"

"Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı. 1-0 oldu, bizim oldu.

Slovakya da Kosova da zor. Birisini seçsem diğer rakibe ayıp olur. En iyi şekilde dinlenip hazırlanacağız. Kim gelirse gelsin işimize bakmalıyız."

