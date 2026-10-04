Arda Güler, Fenerbahçe'ye transfer yapacak!

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Kanarya, ocak ayındaki ara transfer dönemi için sol kanat takviyesine yöneldi. Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın’dan beklediği verimi alamayan teknik direktör İsmail Kartal’ın bu bölgeye transfer istediği, yönetimin de Real Madrid forması giyen Brahim Diaz’ı listenin ilk sırasına aldığı belirtildi.

Sarı-Lacivertliler’in, Real Madrid’de Jose Mourinho’nun planlarında geri planda kalan 27 yaşındaki Faslı yıldız için bu ayın sonlarına doğru resmi temaslara başlaması bekleniyor.

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Diaz için Fenerbahçe’nin önemli bir bonservis bedeli önermeye hazırlandığı ifade edildi. Diaz’ı İstanbul’a gelmeye ikna etmek isteyen yönetimin, eski Fenerbahçeli Arda Güler’den de destek almayı düşündüğü aktarıldı.

Sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numarada da görev yapabilen Faslı futbolcu, hücumdaki çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Diaz, daha önce İspanya Milli Takımı formasını bir hazırlık maçında giymiş, ardından tercihini Fas’tan yana kullanmıştı.

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid’in oyuncunun sözleşmesini uzatabileceğini yazdı. Kulübün, oyuncuyu düşük bedelle kaybetmemek adına yeni kontrat seçeneğini masada tuttuğu belirtildi. Galatasaray da yaz döneminde Diaz için girişimde bulunmuş ancak hem oyuncuyu hem de Real Madrid’i ikna edememişti. Fenerbahçe ise şartların oluşması halinde ocakta süreci hızlandırmayı hedefliyor.