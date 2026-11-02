Arda Güler, Fenerbahçe'ye para kazandırdı! Real Madrid, bonus ödeyecek

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2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Arda Güler, İspanya'daki yükselişini sürdürüyor. Eflatun-beyazlı formayla geçirdiği ilk dönemlerde forma rekabeti nedeniyle istediği süreleri bulmakta zorlanan milli futbolcu, zaman içerisinde takımın önemli parçalarından biri olmayı başardı.

Özellikle bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Real Madrid'in hücum organizasyonlarında üstlendiği rolle teknik heyetin güvendiği isimler arasına girdi. Genç yıldızın İspanyol devindeki yükselişi, eski kulübü Fenerbahçe'ye de ekonomik anlamda katkı sağlamayı sürdürüyor.

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FENERBAHÇE'NİN KASASINA 2 MİLYON EURO DAHA!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 125 resmi maça ulaşması, Fenerbahçe'ye yeni bir bonus ödemesinin kapısını açtı. Milli futbolcunun transfer sözleşmesinde yer alan performansa bağlı maddelerden birinin daha gerçekleşmesiyle sarı-lacivertli kulüp, 2 milyon euro daha kazanmaya hak kazandı. Böylelikle Fenerbahçe'nin Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı.

ARDA GÜLER'İN YÜKSELİŞİ FENERBAHÇE'YE YARIYOR

Fenerbahçe altyapısından yetişerek Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden birine transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertliler açısından hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir başarı hikâyesine dönüştü. Genç yaşta Real Madrid'e transfer olan milli yıldız, İspanyol ekibindeki forma rekabetinde kendisine yer açmayı başardı. Sahip olduğu teknik kapasite, oyun görüşü ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Arda, bu sezon düzenli olarak ilk 11'de görev almaya başladı. Milli futbolcunun Real Madrid'de daha fazla süre alması ve kariyerindeki gelişimini sürdürmesi, Fenerbahçe'nin transferden elde ettiği gelirin artmasını da sağladı.

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BİR SONRAKİ TRANSFERDEN DE PAY ALACAK!

Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden elde edebileceği kazanç yalnızca mevcut bonuslarla sınırlı değil. Sarı-lacivertliler, Real Madrid ile yapılan anlaşma kapsamında milli futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda satış bedelinden yüzde 20 pay alma hakkını da elinde bulunduruyor. Bu madde, Arda Güler'in ilerleyen yıllarda yüksek bonservis bedeliyle transfer olması halinde Fenerbahçe'ye önemli bir gelir daha sağlayabilir.

REAL MADRID'DE HEDEF KALICI OLMAK

Real Madrid'deki kariyerinde önemli bir aşamayı geride bırakan Arda Güler'in öncelikli hedefi ise İspanyol devindeki yerini sağlamlaştırmak. Henüz genç yaşına rağmen dünyanın en büyük kulüplerinden birinde önemli sorumluluklar üstlenen milli futbolcu, performansını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.