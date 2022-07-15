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Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'e veda etti

#Fenerbahçe#Arda Güler#Mesut Özil
Arda Güler, Fenerbahçeden ayrılan Mesut Özile veda etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, takımla sözleşmesini feshederek Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'e veda mesajı paylaştı.

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini feshedip Başakşehir'e 1+1 yıllık imza atan Mesut Özil'e veda mesajı paylaştı.

Arda Güler veda mesajında; "Genç bir futbolcu olarak başıma gelen en güzel şeylerden birisi idolüm olarak gördüğüm insanla tanışıp, abi kardeş gibi olup, ondan bir şeyler öğrenebilmekti. Bana kattığın her şey için teşekkürler, seninle tanışmak benim için büyük bir şanstı. Yolun hep açık olsun abi..." ifadelerini kullandı.

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MESUT ÖZİL: FENERBAHÇE İLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Başakşehir'e imza töreninde Fenerbahçe ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Süreç çok hızlı gelişti. Fenerbahçe ile konuştuk anlaştık, sonra burayla konuştuk anlaştık. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Onlara başarılar diliyorum. Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. O konu kapandı. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Süreç istediğiniz gibi ilerlemiyor. Bu da böyle oldu. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Sonu istediğimiz gibi bitmedi.

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ACUN ILICALI'NIN MESUT'A VEDASI

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan ve Başakşehir'e imza atan Mesut Özil için bir paylaşımda bulundu.

Ilıcalı paylaşımında; "Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok ama çok güzeldi. Senin futbolunu yine İstanbul’da seyredebilecek olmak tesellim oldu. Dünyada aktif en iyi birkaç 10 numaradan birisin benim için. Heyecanla futbolunu bekliyorum. Büyük başarıların devam etsin güzel insan." ifadelerini kullandı.

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