Arda Güler, Fenerbahçe için Kadıköy'de!

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Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor maçını izlemek için Ülker Stadyumu’na geldi.
Arda Güler, 2021-2023 sezonları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.
2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, eflatun - beyazlı formayı toplamda 43 maçta sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşayan Güler, takımına 5'de asist katkısı sağladı.
Arda Güler, Fenerbahçe-Samsunspor maçı için tribünde 👀pic.twitter.com/tUlxHu5hNq— Spor Arena (@sporarena) March 16, 2025