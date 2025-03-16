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Arda Güler, Fenerbahçe için Kadıköy'de!

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Samsunspor
Arda Güler, Fenerbahçe için Kadıköyde
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 20:30

Real Madrid'de top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor maçını tribünden takip edecek.

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Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor maçını izlemek için Ülker Stadyumu’na geldi.

Arda Güler, 2021-2023 sezonları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, eflatun - beyazlı formayı toplamda 43 maçta sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşayan Güler, takımına 5'de asist katkısı sağladı. 

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Samsunspor

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