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GeriFutbol Arda Güler Fenerbahçe formasıyla 16 yaşında tarihe geçti
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Arda Güler Fenerbahçe formasıyla 16 yaşında tarihe geçti

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Arda Güler Fenerbahçe formasıyla 16 yaşında tarihe geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerken Zajc'ın golünde asist yapan Arda Güler, Süper Lig'de 2010-11'den bu yana asist yapan en genç futbolcu oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında seyircisi önünde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken ikide iki yaptı. 89'dan sonra galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan giren futbolcular 3 puanı getirirken Arda Güler de tarihe geçti.

Sarı-lacivertliler 89. dakikada topla buluşan Arda Güler yerde kaldı ancak top Zajc'ın önüne doğru gitti. Zajc düzgün bir vuruşla skoru havalandırdı ve skor 1-0'a geldi. Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı tarih olan 2010-11'den bu yana bir Süper Lig maçında asist yapan en genç oyuncu oldu (16 yaş 178 gün).

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