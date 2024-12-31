Arda Güler derken Yunus Akgün! İspanyollardan transfer iddiası

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından formayı alan ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin takibinde.

Bu sezona Galatasaray'da başlayan ve özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığından sonra verilen forma şansını çok iyi değerlendiren Yunus Akgün, performansıyla harikalar yarattı.

ŞİMDEDEN 16 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 23 karşılaşmada görev alan ve 10 kez fileleri havalandıran Yunus Akgün, 6 da asist katkısı yaptı.

Kariyerinde en çok gol attığı sezonu geçiren Yunus Akgün, kalan maçlarda 7 gole daha etki etmesi halinde en skorer performansını geride bırakacak.

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İSPANYOLLARDAN YENİ İDDİA

Başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren 24 yaşındaki oyuncu için İspanyol basınından yeni bir iddia geldi.

Umar Sadiq'in ayrılma ihtimaline karşın arayışa geçen Real Sociedad'ın ara transfer dönemi için listesinin başında Yunus Akgün olduğu belirtildi.

Milli futbolcunun, Real Sociedad'ın hücum hattı için önemli bir parça olabileceği aktarıldı.

ODEGAARD ÖRNEĞİ

İspanyol basınında, Arda Güler için de geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad iddiaları çıkmıştı.

Real Madrid'de fazla süre şansı bulamayan Arda Güler'in, Real Sociedad'a kiralanarak tıpkı Odegaard gibi bir yıldıza dönüşebileceği belirtilmişti.

TEK TALİBİ İSPANYOLLAR DEĞİL

Öte yandan Yunus Akgün için adı geçen tek Avrupa ekibi, Real Sociedad değil. Benfica, Everton ve Eintracht Frankfurt'un da Yunus Akgün'ü radarına aldığı ifade edildi.

DEĞERİNİ 27.5 KAT ARTIRDI

24 yaşındaki kanat oyuncusunun başarılı performansı, piyasa değerine de olumlu yansıdı.

Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Yunus Akgün büyük bir sıçrama yaşadı ve değerini 11 milyon Euro seviyesine çekti. Son 6 yılda piyasa değerini tam 27.5 katına çıkaran Yunus Akgün, kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.