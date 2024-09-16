Arda Güler dedikoduları geride bıraktı, formayı kaptı!

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19 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler Real Madrid forması ile gösterdiği performansla hepimizi mest etmeye devam ediyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler’in İspanyol ekibindeki geleceği hakkında önemli bir iddia ortaya attı.

BONUSLAR DAHİL KİRALAMA TEKLİFİ YAPTILAR

Fabrizio Romano’nun haberine göre yaz transfer döneminin başından itibaren on takım Arda Güler için Real Madrid’e kiralama teklifi yaptı.

Bu on kulüpten birinin İspanyol ekibine bonuslar dahil bir kiralama teklifi ilettiği de Romano tarafından belirtildi.

REAL MADRID ANINDA REDDETTİ

Fakat Arda’nın takımın kadro planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu düşünen Real Madrid, yıldız futbolcuya gelen tüm teklifleri anında reddetti. Fabrizio Romano, İspanyol devinin 19 yaşındaki oyuncuya olan güveninin maksimum seviyede olduğunu bilgisini de aktardı.

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ANCELOTTI İLK 11 OYUNCUSU OLARAK GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Real Madrid’in 2-0 kazandığı Real Sociedad maçından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında hayal yıkan bir açıklamada bulunmuştu. İtalyan teknik adam, “Arda Valladolid maçında iyi bir iş çıkardı. Daha da önemli olacak, daha çok öne çıkacak. Valladolid karşısında ilk 11’deydi. Onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Daha doğrusu bu kadroda kimseyi tartışılmaz ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum.” demişti.

ARDA YİNE DE İLK 11 BAŞLADI

Ancelotti’nin bu açıklamasının ardından milli yıldızın Real Sociedad karşılaşmasına yedek kulübesinden başlayacağı düşünülmüştü. Fakat 19 yaşındaki oyuncu Real Sociedad deplasmanında ilk 11’de maça başlarken 77 dakika sahada kaldı.

ARDA BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Milli yıldızımız Arda Güler bu sezon toplam 5 maça çıktı. Toplam 177 dakika sahada kalan genç oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sunamadı.