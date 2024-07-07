Arda Güler: "Daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik..."

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Ay-yıldızlı formayı giymenin çok büyük gurur olduğundan bahseden Arda Güler, “Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz. İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bur formayı giymek en büyük gurur” ifadelerini kullandı.
Arda Güler maç sonu tek tek takım arkadaşlarını teselli etti... #HOLvTÜR— Spor Arena (@sporarena) July 6, 2024
📹 @burakakin_ | #EURO2024 pic.twitter.com/hNSTvJp904