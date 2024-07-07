Arda Güler: "Daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik..."

Haberin Devamı

Ay-yıldızlı formayı giymenin çok büyük gurur olduğundan bahseden Arda Güler, “Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz. İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bur formayı giymek en büyük gurur” ifadelerini kullandı.