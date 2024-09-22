Arda Güler çıktı, Real Madrid golleri buldu! 5 gollü maç...

Güncelleme Tarihi:
İspanya LaLiga 6. hafta maçında Real Madrid ile Espanyol karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Espanyol, 54. dakikada Courtois'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 55. dakikada yerini Vinicius'a bıraktı. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekibin geri dönüşü başladı. 58'de Carvajal skoru eşitledi. 75'te Rodrygo takımını öne geçirdi, 78'de Vinicius skoru 3-1'e getirdi. 90'da Mbappe penaltı golüyle maçın skorunu belirledi: 4-1
Bu sonuçla Real Madrid puanını 14'e yükseltti. Espanyol 7 puanda kaldı.