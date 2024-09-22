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Arda Güler çıktı, Real Madrid golleri buldu! 5 gollü maç...

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#Real Madrid#Arda Güler#Espanyol
Arda Güler çıktı, Real Madrid golleri buldu 5 gollü maç...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 00:06

İspanya LaLiga 6. hafta maçında Real Madrid, geriye düştüğü maçta Espanyol'u 4-1 mağlup etti. Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid'in golleri milli futbolcu oyundan çıktıktan sonra geldi.

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İspanya LaLiga 6. hafta maçında Real Madrid ile Espanyol karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Espanyol, 54. dakikada Courtois'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 55. dakikada yerini Vinicius'a bıraktı. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekibin geri dönüşü başladı. 58'de Carvajal skoru eşitledi. 75'te Rodrygo takımını öne geçirdi, 78'de Vinicius skoru 3-1'e getirdi. 90'da Mbappe penaltı golüyle maçın skorunu belirledi: 4-1

Bu sonuçla Real Madrid puanını 14'e yükseltti. Espanyol 7 puanda kaldı.

Arda Güler çıktı, Real Madrid golleri buldu 5 gollü maç...

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#Real Madrid#Arda Güler#Espanyol

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