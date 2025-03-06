Arda Güler Bundesliga yolcusu! Real Madrid'in planı belli oldu

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Real Madrid'de büyük umutlarla transfer edilen ancak yeteri kadar forma şansı bulamayan ve medyada sıkça konuşularak üzerlerinde baskı oluşturulan iki genç yıldız Arda Güler ve Endrick'in geleceği konusunda karar verildi.

Alman spor gazetesi BILD'in özel haberine göre; Real Madrid yönetimi, Arda Güler ve Endrick’i düzenli oynayabilecekleri ve gelişimlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri bir kulübe kiralama kararı aldı. Eflatun-beyazlıların bu noktada Bundesliga'dan gelecek tekliflere öncelik tanıyacağı kaydedildi.

SADECE SPORTİF DEĞİL AYNI ZAMANDA ZİHİNSEL BİR EĞİTİM OLACAK

Real Madrid yönetiminin genç oyunculara halâ inandığı ve bu nedenle onları hem uluslararası kupalarda mücadele eden, hem onlara daha fazla oynama süresi sunan, hem de medya ve taraftar baskısının daha az olduğu bir kulübe göndermek istediği belirtiliyor.

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İspanyol devinde genç yıldızları kiralama kararının sadece sportif değil aynı zamanda mental/zihinsel bir eğitim olacağı görüşü hakim.

DÖRT KULÜP İLGİLENİYOR, İKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Arda Güler ve Endrick'le Bundesliga'dan Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig ilgileniyor.

Kadro kaliteleri ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yarışmacı durumları göz önüne alındığında, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in kiralık gelen genç futbolculara şans verme ihtimalleri düşük görüldüğünden Arda ve Endrick'in bu takımlara transfer olma ihtimalleri çok düşük.

Leipzig'in yaz aylarında hem Xavi Simons hem de Benjamin Sesko'yu kaybetme ihtimali nedeniyle iki futbolcuyla da yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Frankfurt ise Arda Güler'i kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasını bu sezon 29 maçta sırtına geçiren Arda Güler, sahada bulunduğu 1082 dakikada 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

ENDRICK'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 27 maçta görev yapan Endrick, sahada bulunduğu 490 dakikaya 6 gol - 1 asist sığdırdı.