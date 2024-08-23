Arda Güler beklediği şansı en sonunda buluyor! Carlo Ancelotti özür dilemişti, Jude Bellingham yerine...

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İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezonun ilk maçında Mallorca deplasmanına çıkmıştı. Eflatun - beyazlılar, Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Vedat Muriqi'ye engel olamamış ve rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya 88. dakikada Jude Bellingham'ın yerine dahil olmuş ve Ancelotti'nin yıldız ismi sahaya geç sürmesi eleştirilere neden olmuştu.

Hatta karşılaşmanın ardından Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile özel bir görüşme yaparak yıldız futbolcudan özür dilediği iddia edilmişti.

Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de bu durum sonrasında Carlo Ancelotti'yle bir görüşme gerçekleştirdiği ve İtalyan çalıştırıcının da dönüş uçağında "Oyuncuları oyuna çok geç aldığımın farkındayım. Hatamı kabul ediyorum." dediği yazılmıştı.

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BELLINGHAM SAKATLANDI! ARDA...

Real Madrid'in Valladolid ile oynanacak olan maç öncesi son antrenmanında yıldız futbolcu Jude Bellingham'ın sakatlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan bildiride İngiliz orta saha oyuncusunun sağ bacak arka adalesinde sakatlık tespit edildiği ifade edildi.

İspanyol basını ise Bellingham'ın sakatlığı sonrası forma için en önemli adayları Arda Güler ve Luka Modric olarak belirledi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 2 maça çıkabilen Arda Güler, gol ya da asist katkısı veremedi.

KUPA TÖRENİNDE MUTSUZDU

Arda Güler, Süper Kupa'nın ödül seremonisindeki haliyle dikkat çekmişti. Kameralara yansıyan görüntülerde Modric'in Arda'yı kupayla fotoğraf çektirmek için ikna etmeye çalıştığı görülmüştü.

GEÇEN SEZONU 6 GOLLE TAMAMLADI

Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.

Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol, 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

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Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon Euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro oldu.