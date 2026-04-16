Arda Güler, Bayern Münih'e rekor gol attı ve kırmızı kart gördü! Arsenal, sessiz sedasız yarı finalde | Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları ve yarı final eşleşmeleri

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 07:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece yaşandı. Arda Güler, Bayern Münih'i yıkmaya çok yaklaştı. Arda, rekor golü kaydetti, Neuer'i inanılmaz gollerle avladı. Arsenal ise sessiz sedasız Sporting'i eledi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde dün gece yaşananlar ve yarı final maçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları, nefes kesti. Real Madrid, ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldığı Bayern Münih'e bu kez de 4-3 mağlup oldu. Arsenal ise ilk maçını 1-0 kazandığı turun 2. maçında Sporting ile golsüz berabere kaldı. İşte ayrıntılar....

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 2 rövanş maçıyla sona erdi.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35. saniyede milli oyuncu Arda Güler'in golüyle öne geçti.

REKOR GELDİ

Arda Güler, Real Madrid tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında ceza sahası dışından 2 veya daha fazla gol atan üçüncü oyuncu oldu.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in takım arkadaşına verdiği pasta araya giren Arda Güler, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye 2 iyi, 1 kötü haberFenerbahçe'ye 2 iyi, 1 kötü haber!Haberi görüntüle

Ev sahibi ekip, 6. dakikada Aleksandar Pavlovic ile eşitliği sağladı.

Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29. dakikada Arda Güler'in serbest vuruştan attığı golle tekrar öne geçti.

Bayern Münih, 38. dakikada Harry Kane ile skoru 2-2'ye getirirken Real Madrid, 42. dakikada Kylian Mbappe ile 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Gözden KaçmasınSergen Yalçın gençlere sarıldıSergen Yalçın gençlere sarıldıHaberi görüntüle

İspanya temsilcisinde 86. dakikada Eduardo Camavinga, yaptığı faulun ardından topu vermemesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, şampiyonluk için birlik oldu Sadettin Saran konuşacakFenerbahçe, şampiyonluk için birlik oldu! Sadettin Saran konuşacakHaberi görüntüle

Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ARDA KIZARDI

Karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Slavko Vincic, itirazlarını sürdüren Arda Güler'e de kırmızı kart gösterdi.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise Arsenal, deplasmanda tek golle geçtiği Sporting ile sahasında golsüz berabere kalarak tur atladı.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Organizasyonun yarı finalinde Bayern Münih-Paris Saint-Germain ve Arsenal-Atletico Madrid karşılaşmaları oynanacak.

