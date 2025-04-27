Arda Güler Barcelona Real Madrid maçına damga vurdu! Maçın seyrini değiştirdi

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İspanya Kral Kupası'nın finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona, kritik mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda Real Madrid, bir geri dönüşe imza attı.



2. YARIYA ARDA GÜLER DAMGASI

Real Madrid'de ilk yarının 1-0 geride tamamlanması sonrası ikinci yarı öncesi Rodrygo'nun yerine Kylian Mbappe oyuna dahil olmuştu. 55. dakikada ise Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez ve Dani Ceballos'u kenara alırken Luka Modric ve Arda Güler'i oyuna dahil etti. 70. dakikada Kylian Mbappe ile beraberliği yakalayan Real Madrid'de 77. dakikada ise Arda Güler sahnedeydi.



ASİSTİNİ YAPTI

77. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde topun başına gelen Arda Güler, şık ortasında topu Aurelien Tchouameni ile buluşturdu. Fransız oyuncunun kale alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşu Real Madrid'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

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Milli yıldızımız, resmi maçlarda ilk kez bir El Clasico'da sahne aldı. Daha önce 4 Ağustos 2024'te Barcelona'nın 2-1 kazandığı hazırlık maçında yine Real Madrid'in tek golünün asistini yapan isim Arda Güler'di.



Kral Kupası'nda zafere çok yaklaşan Real Madird, 84. dakikada Ferran Torres'in golüne engel olamayınca skor 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın da normal süresi bu şekilde sona ererek uzatmalara gidildi. İkinci uzatma devresinde Jules Kounde ile golü bulan Barcelona, karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla galip ayrılarak Kral Kupası'nın sahibi oldu.