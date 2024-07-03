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Arda Güler, Avusturyalıları çılgına çevirdi! Saygısızlığa 59. dakikada ders niteliğinde bir cevap verdi...

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#EURO 2024#A Milli Takım#Arda Güler
Arda Güler, Avusturyalıları çılgına çevirdi Saygısızlığa 59. dakikada ders niteliğinde bir cevap verdi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 13:00

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Millilerin Merih Demiral ile bulduğu ikinci golde asisti yapan isim olan Arda Güler, kendisine yapılan saygısızlığa ders niteliğinde bir cevap verdi. İşte detaylar...

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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, Leipzig'de oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Hollanda ile eşleşen A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti.

59. dakikada bir korner kazanan millilerde topun başına Arda Güler geçti. Güler, köşe gönderine ilerlediği esnada Avusturya tribünlerinden yabancı madde yağmuruna tutuldu.

Köşe vuruşunu kullanan Arda Güler, adrese teslim ortasıyla topu Merih Demiral'la buluşturdu. İyi yükselen Merih Demiral net bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve A Milli Takımımız 2-0'lık üstünlüğe erişti.

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"SİZİ DUYAMIYORUM"

Golün ardından asisti yapan isim olan Arda Güler, kendisine yabancı madde atan Avusturya tribünlerine döndü ve 'Sizi duyamıyorum' işareti yaptı. Genç yıldızın bu hareketi Türk futbolseverlerin sosyal medyada en çok paylaştığı görüntüler arasındaki yerini aldı.

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Arda Güler, Avusturyalıları çılgına çevirdi Saygısızlığa 59. dakikada ders niteliğinde bir cevap verdi...

RONALDO VE ROONEY'İ YAKALADI

EURO 2024’te parlayan genç yıldızımız Arda Güler, Avusturya maçında tarihe geçmeye devam etti. Arda, ikinci golde yaptığı asistle dünya futbolunun devlerini yakaladı. Genç yıldızımız İngiliz futbolcu Wayne Rooney ve Portekiz’in efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu oldu.

Arda, Gürcistan maçında, Ronaldo’ya ait olan rekoru kırmış, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu. Milli futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “İnanılmaz bir akşam oldu. Tüm halkımızı mutlu ettiğimiz için biz daha da mutluyuz. Berlin’i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak” ifadesini kullandı.

ARDA’YA DÖRT KiŞiYLE MARKAJ

Avusturya Milli Takımı, Arda Güler’i durdurmak için büyük çaba harcadı. Genç yıldızı durdurmak için zaman zaman 4-5 kişilik bir duvar ören Avusturyalı futbolcular, turnuvadaki en zor anları yaşadı.

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Arda Güler, Avusturyalıları çılgına çevirdi Saygısızlığa 59. dakikada ders niteliğinde bir cevap verdi...

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#EURO 2024#A Milli Takım#Arda Güler

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