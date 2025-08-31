×
Arda Güler, Avrupa manşetlerinde! 'Galibiyetin merkezi'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 14:05

Real Madrid'in Mallorca karşısında aldığı galibiyette 1 gol ve 1 iptal olan gol atan Arda Güler, yaptıkları ile Avrupa basınında da manşetleri süslemeye devam ediyor.

MUNDO DEPORTIVO: 'GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI'

"Real Madrid maçın başında yediği şok golün etkisinde Arda Güler ve Vinicius'un attığı gollerle kısa sürede çıktı. Arda, kafa golüyle öne çıktı ve attığı bir gol de büyük bir tepki eşliğinde iptal edildi."

EL PAIS: 'ARDA VE VINI...'

"Real Madrid, maçın başında Muriqi'in golüne engel olamazken onları göz açıp kapayıncaya kadar öne geçiren isimler Arda Güler ve Vinicius Junior oldu. Ayrıca Mbappe ve Arda Güler'in birer golü geçersiz sayıldı."

KICKER: 'GALİBİYETİN MERKEZİ ARDA GÜLER'

"VAR'ın yaşattığı hayal kırıklığına rağmen zorlu galibiyet: Madrid, Arda Güler ve Vini ile galip geldi. Real Madrid, La Liga'ya yaptığı mükemmel başlangıcı sürdürmeye devam ediyor: Mallorca ile oynadıkları maçta, erken bir golle geriye düşmelerine rağmen, ligdeki üçüncü galibiyetlerini aldılar. Arda Güler, alınan 3 puanın tam merkezinde yer aldı."

L'EQUIPE: 'ÇÖZÜMÜN İSMİ ARDA GÜLER'

"Sert bir darbe alan Real Madrid, Aurélien Tchouaméni ve Kylian Mbappé'nin uzak mesafeden şutları ve Vinicius'un ceza sahasından attığı şutlarla maça geri dönmek için her şeyi denedi. Çözüm sonunda Arda Güler'den geldi, boş kaleye kafayla gol attı (36.). Maç yeniden başladıktan sadece birkaç saniye sonra, Real Madrid'in Brezilyalı forveti iki Mallorca savunmacısını geçerek topu rakip ağlara gönderdi (37.)."

SPORTMEDIASET: 'ALONSO'YU RAHATLATTI'

"Arda Güler ve Vinicius, taraftarların ve Xabi Alonso'nun endişelerini giderdi. Real Madrid, 37. ve 38. dakikalar arasında iki dakika içinde iki gol attı. Türk oyuncu Huijsen'in pasını kafayla ağlara gönderirken, Brezilyalı oyuncu orta sahada topu kaptı, yarı sahayı koştu ve sol ayağıyla çapraz vuruşla skoru 2-1'e getirdi. Her şey bitmiş gibi görünüyordu, ancak Arda Güler'in 55. dakikada attığı üçüncü gol, bu kez kasıtsız bir el ile oynama nedeniyle iptal edildi."

