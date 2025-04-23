Arda Güler attığı muhteşem golle Real Madrid'e şampiyonluk yolunda hayat verdi!

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Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Getafe'ye konuk oldu.

Eflatun-beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı.

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM GOL!

Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, ters (sağ) ayağıyla çok sert bir şut çıkardı. Sağ köşeye giden topa Getafe kalecisi David Soria güçlükle müdahalede bulunsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Real Madrid 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

🇹🇷 Arda Güler, ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atarak Real Madrid'i Getafe deplasmanında 1-0 öne geçirdi!pic.twitter.com/BjQgrgepXb — Spor Arena (@sporarena) April 23, 2025

Arda Güler yerini 78. dakikada Dani Ceballos'a bırakırken, ikinci yarıda da başka gol çıkmadı ve Real Madrid sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

ARDA GÜLER MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Bitiş düdüğünün ardından milli futbolcumuz Arda Güler 'maçın oyuncusu' seçildi.

PUAN FARKI YENİDEN 4!

Bu sonucun ardından puanını 72'ye yükselten Real Madrid, 76 puanlı lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

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La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak, Barcelona ise Real Valladolid'e konuk olacak.

ARDA GÜLER'İN GETAFE KARŞISINDAKİ PERFORMANSI

Getafe karşısında 77 dakika sahada kalan Arda Güler toplamda 97 kez topla buluştu. Yüzde 87 pas isabetiyle oynayan Arda, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Üç kilit pasla takımın en iyi oyuncusu olan Arda, iki şutta bir isabet sağladı.