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Arda Güler asistleri yaptı, Real Madrid uzatmada turladı! Gol iptali...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Kral Kupası
Arda Güler asistleri yaptı, Real Madrid uzatmada turladı Gol iptali...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 02:10

Real Madrid, Arda Güler'in iki asist yaptığı maçta Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 mağlup ederek Kral Kupası'nda tur atladı.

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Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadeleyi uzatmalarda kazanan Real Madrid tur atlayan taraf oldu.

Madrid ekibi, 37. dakikada Mbappe ile öne geçerken 48. dakikada Vinicius Junior'un golüyle fark 2'ye çıkardı.

ARDA GÜLERİ'N GOLÜ İPTAL OLDU, CELTA VIGO GERİ DÖNDÜ

Oyuna 70. dakikada giren Arda Güler, 77. dakikada ağları havalandırsa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Celta Vigo, 83. dakikada Bamba ve 90+1'de Marcos Alonso'nun golleriyle geri dönerek mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

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ARDA GÜLER'DEN ASİST LER

Real Madrid, 108. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti. Fede Valverde 112. dakikada sahne aldı ve skoru 4-2'ye getirdi.

Son sözü 119. dakikada Endrick söylerken asisti yinne Arda Güler yaptı ve Real Madrid sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak tur atladı.

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#Real Madrid#Arda Güler#Kral Kupası

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