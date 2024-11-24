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Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı

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#Real Madrid#Arda Güler#Laliga
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 22:35

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Arda Güler'in asist yaptığı maçta Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın 14. haftasında Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi.

Leganes'in ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Bu sonuçla 30 puana yükselen Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Leganes ise 14 puanla 14. sırada kaldı.

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Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı

ARDA GÜLER İYİ PERFORMANS

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, Valverde'nin golünde asistini yapan isim oldu.

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Yaklaşık 9 hafta sonra Real Madrid'de ilk 11 fırsatını tekrar yakalayan Arda, 75. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Arda, maçta iki kez gole çok yaklaşsa da son vuruşta başarılı olamadı.

Süre aldığı 75 dakikada 60 kez topla buluşan Arda Güler, yüzde 93 pas isabet oranı yakaladı. 2 kilit pas veren 19 yaşındaki yıldız, 1 de asist katkısı sağladı.

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#Real Madrid#Arda Güler#Laliga

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