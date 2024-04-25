Arda Güler antrenmanda alev aldı! 'Tam bir baş belası' Ancelotti ile özel görüşme...

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Manchester City'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaler yükselen Real Madrid, Barcelona'yı son dakika golüyle yenip ligde liderlik yarışında farkı 11'e çıkardı.

33. hafta maçında yarın akşam Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'de gözler Arda Güler'de olacak. Milli futbolcunun bu maçta süre almasına kesin gözle bakılıyor.

BAYERN MÜNİH İÇİN ROTASYON

Carlo Ancelotti'nin 4 gün sonra Bayern Münih ile deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final maçı öncesi Real Sociedad deplasmanında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Türk futbolseverler, Arda Güler''i yarınki maçta ilk 11'de görmek isterken İspanya basınında da Arda'nın bu maçta süre almasına kesin gözle bakılıyor.

SADECE 98 DAKİKA SÜRE ALDI

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak sezonun ilk yarısını sakatlıklar sebebiyle boş geçen Arda Güler, tüm kulvarlarda toplam 98 dakika sahada kaldı.

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"TAM BİR BAŞ BELASI"

Real Sociedad maçı öncesi son antrenmanını bugün gerçekleştiren Real Madrid'de Arda Güler ve Ancelotti arasında geçen diyalog İspanya basınında gündem oldu. Defensa Central'da çıkan 'Valdebebas'ta tam bir baş belası' başlıklı haberde son antrenmanda yaşanan ilginç diyalog ve Arda Güler yorumları şu şekilde:

Real Madrid'in son antrenmanında bir oyuncu dikkatleri çekti: Arda Güler. Genç futbolcunun performansını gören Ancelotti hemen harekete geçti ve öğrencisiyle bir görüşme yaptı. İtalyan teknik adam, sezonun kalan kısmında Arda'ya daha fazla süre vereceğine dair güvence verdi. Hocasıyla görüşmesinden sonra antrenmanda alev alan Arda, önce harika bir asist yaptı, daha sonra müthiş bir vole ile gol attı. Takım arkadaşlarından alkış alan Arda'yı Ancelotti'de şu sözlerle kutladı: Bunu gerçekten beğendim Arda!

Ancelotti, sezonun son bölümünde daha az süre alan oyuncuların parlaması ve daha fazla süre almayı hak ettiklerini göstermeleri için onlara daha fazla süre verecek. Bu fırsatı iyi değerlendirmesi beklenen oyunculardan biri de Arda Güler. Türk yıldızın ilk sezonu şu ana kadar pek iyi geçmedi. Gelişi büyük sansasyon yarattı ama uzun sakatlıklar onu dışarıda tuttu. İyileşip fizik olarak formunu bulsa da Arda halen takımın en az süre alan isimlerinden. Geri dönüp baktığında Arda'nın gelecek adına endişeli olduğu düşünülebilir.

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ANCELOTTI: DAHA FAZLA OYNAMAYI HAK EDİYORDU

Real Sociedad maçı öncesi basın toplantısında konuşan Ancelotti; "Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık. Daha fazla oynamayı hak ediyordu." diye konuştu.

BU SEZON ARDA GÜLER

Eflatun-beyazlılarda bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta 98 dakika süre bulabilen 19 yaşındaki Arda Güler, tek gol sevincini 4-0 sonuçlanan Celta Vigo karşılaşmasında yaşadı.