Arda Güler, Andriy Shevchenko'yu büyüledi: Yeni bir yıldız doğuyor, inanılır gibi değil

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Almanya'da organize edilen EURO 2024'te boy gösteren A Milli Takımımız, çeyrek finale kadar yükselmiş ancak büyük bir mücadele gösterdiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

EURO 2024 boyunca gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve herkesin dikkatini çeken Arda Güler, efsane golcü Andriy Shevchenko'yu da büyüledi.

Genç yıldızın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Shevchenko, "Birbirinden değerli oyuncularınız var. Onlardan biri de Arda Güler, genç ama çok büyük bir yetenek. Herkesi büyüleyen bir oyun tarzı ve tekniği var. Yeni bir yıldız doğuyor diyebiliriz."dedi.

Ukraynalı efsanenin EURO 2024 ve A Milli Takımımız hakkındaki yorumları şu şekilde:

"TURNUVANIN HEYECANI YÜKSEKTİ"

"Turnuvada akıllarda kalan çok fazla şey var. Atmosferin çok güzel olması, stadyumların dolması, çok sayıda sporseverin farklı ülkeden gelmesi. İnsanlar turnuva boyunca çok iyi heyecan yaşadı."

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"MONTELLA ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

"Bana göre Montella oldukça iyi bir iş çıkardı. Türk Milli Takımı'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Montella takımı kritik bir dönemde aldı ve bence kısa süre içinde iyi çalışmalar yaptı."

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

"Türk taraftarlar gerçekten inanılır gibi değil. O heyecan ve tutku harika bir görüntü yarattı. Turnuvaya büyük bir iz bıraktılar."