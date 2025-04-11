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Arda Güler Ancelotti'ye isyan bayrağını açtı! Real Madrid'den ayrılabilir

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti
Arda Güler Ancelottiye isyan bayrağını açtı Real Madridden ayrılabilir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 17:59

Real Madrid'in ve A Milli Futbol Takımı'mızın starı Arda Güler, forma bulamamaktan şikayetçi. Konuya ilişkin İspanyol basını, Arda'nın Real Madrid yönetimine isyan bayrağını açtığını yazdı.

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Real Madrid, salı gecesi UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arsenal'e konuk oldu. Los Blancos, Premier Lig devine 3-0 kaybederek taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

İspanyol devinde bu sezon ligde de işler yolunda gitmiyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 30. hafta itibariyle lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

ANCELOTTI'NİN KOLTUĞU SALLANTIDA 

Real Madrid'in son dönemdeki kötü gidişatı, Carlo Ancelotti'nin koltuğunu da sallamış durumda. İspanyol basınında Relevo, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde İtalyan hocanın takımda kalmasının neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.

ARDA GÜLER BELİRSİZLİĞİ 

Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler belirsizliği de yaşanıyor. Fenerbahçe'den büyük umutlarla İspanya'nın başkentine giden millî futbolcu, bu sezon süre almakta çok zorlanıyor.

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20 yaşındaki süper solak bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 33 karşılaşmada üç gol atıp dört asist yaparak yedi gole direkt katkı sağladı.

BOMBA İDDİA: ANCELOTTI VARSA ARDA YOK! 

Ayrıca İspanyol basınında Donbalon'da yer alan haber gündeme bomba gibi düştü. İspanyollar, Carlo Ancelotti'nin takımda kalması halinde Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılacağını yazdı.

'AYRILACAKLARINI SÖYLEDİLER BİLE!' 

''Üç Real Madrid oyuncusu Ancelotti'nin kalması halinde ayrılmak istiyor' başlığıyla yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Bazı Madridli oyuncular, İtalyan teknik direktörün kulübede kalmaya devam etmesi halinde takımdan ayrılacaklarını söylediler bile.

'ÜÇ OYUNCU PEREZ'İ UYARDI' 

Ancelotti büyük olasılıkla gelecek yıl devam etmeyecek ama her şey olabilir. Bu nedenle takımdaki üç oyuncu Florentino Perez'i, Ancelotti'nin gelecek sezon da Santiago Bernabeu kulübesinde olarak kalması halinde gelecek yaz ayrılmak isteyecekleri konusunda uyardı.

'ENDRICK, ARDA VE DIAZ' 

Bu oyuncular Endrick, Arda Güler ve Brahim Díaz... Bu futbolcular, yeterince şans bulamadıkları için İtalyan teknik adamla araları iyi olmayan oyuncular."

 

 

 

 

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti

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