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Arda Güler, Ancelotti'nin koltuğuna su döktü! Şaşırdı, panik oldu...

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#Real Madrid#Arda Güler#Laliga
Arda Güler, Ancelottinin koltuğuna su döktü Şaşırdı, panik oldu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 09:45

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında maçta Real Madrid, konuk ettiği Sevilla'yı 4-2 mağlup ederek lider Atletico'yu takibini sürdürdü. Mücadele sırasında Arda Güler'in yedek kulübesinde hocası Carlo Ancelotti'nin koltuğuna su dökmesi ve İtalyan çalıştırıcının tepkisi gündem oldu.

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İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanan Real Madrid, 1 maç eksiğiyle Barcelona'yı geçip ikinciliğe yükseldi.

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MBAPPE VE VALVERDE YILDIZLAŞTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada müthiş bir şut çıkaran Kylian Mbappe, 20. dakikada uzaklardan attığı muazzam golle Federico Valverde, 34. dakikada Rodrygo ve 53. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Konuk Sevilla'nın gollerini ise 35. dakikada Isaac ve 85. dakikada Dodi Lukebakio attı.

ARDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı mücadelede 71. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.

HOCASININ KOLTUĞUNA SU DÖKTÜ

Milli yıldızımız Arda Güler takımının attığı gol sırada yaşadığı sevinçle hocasının koltuğuna su döktü. Carlo Ancelotti'nin yardımcılarının ekranına bakan Arda Güler, gelen gol sonrası teknik ekiple yaşadığı gol sevinci sonrası elindeki su şişesini yanlışlıkla hocasının koltuğuna döktü.

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O sırada ayakta duran İtalyan çalıştırıcı, yerine döndüğünde 'ne oldu burada?' tepkisini verince Arda Güler ve teknik heyet yaşanan olayı Ancelotti'ye anlatmaya çalıştı.

Arda Güler'in panik halleri ve Carlo Ancelotti'nin şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.

Arda Güler, Ancelottinin koltuğuna su döktü Şaşırdı, panik oldu...

 

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#Real Madrid#Arda Güler#Laliga

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