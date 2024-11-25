Arda Güler Ancelotti'den övgü aldı, İspanya'yı salladı: 'Arda Güler büyüsü, dinamit gibi...'

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İspanya LaLiga'nın 14. hafta mücadelesinde Borja Jimenez yönetimindeki Leganes ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 3-0'lık skorla konuk takım Real Madrid oldu.

3 PUAN, 3 GOLLE GELDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Bu sonuçla 30 puana yükselen Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Leganes ise 14 puanla 14. sırada kaldı.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, Valverde'nin golünde asistini yapan isim oldu.

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Yaklaşık 9 hafta sonra Real Madrid'de ilk 11 fırsatını tekrar yakalayan Arda, 75. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Arda, maçta iki kez gole çok yaklaşsa da son vuruşta başarılı olamadı.

Süre aldığı 75 dakikada 60 kez topla buluşan Arda Güler, yüzde 93 pas isabet oranı yakaladı. 2 kilit pas veren 19 yaşındaki yıldız, 1 de asist katkısı sağladı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Leganes'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"POZİSYONLARI DEĞİŞTİRDİK"

Mbappe ve Vinicius'un performansına değinen Carlo Ancelotti, "Forvet oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirdik. Mbappe merkezden uzaktı. Vinicius ortada oynadı. Takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Fede Valverde'nin performansından övgüyle bahseden Ancelotti, "Mendy'nin olmaması teknik bir karardı. Fran Garcia çok iyi oynuyor ama Ferlan Mendy, Liverpool maçında oynayacak. Fede Valverde harikaydı. Bana göre o, Carvajal ve Lucas Vazquez'den sonra dünyanın en iyi sağ beki." diye konuştu.

"ARDA'NIN YARATICILIĞI BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Leganes maçında etkili bir performans sergileyen Arda Güler için konuşan İtalyan teknik adam, "Arda Güler yaratıcılığıyla bize çok yardımcı oldu, gol atmaya da çok yaklaştı." dedi.

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Öte yandan İspanyol medyası da bu mücadelede Arda Güler'i yakından takip etti. İlk 11'de başladığı maçta etkili bir performans ortaya koyarak fırsatını iyi değerlendiren 19 yaşındaki futbolcu, asist de yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

'BÜYÜ VE DİNAMİT'

İşte İspanyol medyasından öne çıkan Arda Güler notları:

Diario Sport: Şimdi Madrid teknik direktörünün omuzlarında büyük bir sorumluluk var. Çarşamba günü Anfield'da oynanacak çok önemli maçta Güler'e güvenmeye devam edip etmeyeceğine kendisi karar verecek. Sakat oyuncuları iyileştikçe İtalyan teknik adamın kararları daha da yakından izlenecek. Güler'in geri dönüşü geçici mi olacak yoksa Ancelotti ona gerçekten güvenmeye başlayacak mı?

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El Confidencial: Real Madrid, Güler'in büyüsü ve Mbappé'nin dinamitiyle Leganes'te taş gibi.

Marca: Arda Güler Klası: Ancelotti bu maçta sağda Arda'yı solda ise Mbappe'yi oynattı. Mbappe gol atarak, Arda ise asist yaparak klaslarını gösterdi.

Fichajes: Gelecek vadeden Türk futbolcu, Carlo Ancelotti için çok yönlü bir kaynak olabilir. Gelecek haftalarda da hücumdaki yönlülüğüyle oynama şansını da arttırıyor.