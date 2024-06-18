Arda Güler: Ancelotti Hoca'mız bana mesaj attı...

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A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür, Gürcistan'ı 3-1 yendiğimiz maçın ardından konuştu.

A Milli Takım'ın Gürcistan ile karşılaştığı maçta harika bir gol kaydeden Arda Güler, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Bu golün hayalini kurduğunu söyleyen Arda Güler, "İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim. Gol anında vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun." dedi.

Real Madrid ve Ancelotti'nin desteğine değinen genç oyuncu, "Ancelotti Hocamız bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı." diye konuştu.

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"İLKLERİ BAŞARAN JENERASYON YİNE BİR İLKE İMZA ATTI"

A Milli Takım'ın son golünü atan Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Bunu hayal ettik. Galibiyetle başlamayı hayal ettik. Çok güzel bir atmosfer olacağını, galibiyetimizle daha da güzel olacağını hayal ettik. 3-4 haftadır aynı özveriyle hazırlanıyoruz. Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle bir galibiyetle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor." diye konuştu.

Arda Güler'in attığı golle ilgili olarak Kerem Aktürkoğlu, "Arda Güler topu ayağına alınca gol dedik. Maşallah maşallah kardeşime." dedi.

"GOL ANINDA VURMAKTAN BAŞKA İMKAN YOKTU"

A Milli Takım'da harika bir gol kaydeden Mert Müldür, "Bu takım bunu fazlasıyla hak etti. İlk maçımız, en önemli maçımızdı. Kazandık. Önümüzdeki 2 maçta da en güzel şekilde oynayıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Gol anında vurmaktan başka imkan yoktu, orada vuracaksın abi, vuracaktım. Taraftara teşekkürler. Onlar sayesinde buradayız. En güzel şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.