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Arda Güler 17 dakika oynadı, yine hayran bıraktı! Çok konuşulan hareket...

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#Real Madrid#La Liga#Arda Güler
Arda Güler 17 dakika oynadı, yine hayran bıraktı Çok konuşulan hareket...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 09:16

Arda Güler, Real Madrid'in Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maçta oyuna 73. dakikada dahil olurken kısa sürede gösterdiği performansla taraftarlardan övgü aldı.

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İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Valladolid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 30, 57 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

SAHNE KYLIAN MBAPPE'NİN

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan ve puanını 49'a yükselten Real Madrid, en yakın rakibi Atletico ile arasındaki puan farkını da 4'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Valladolid ise 15 puanla 20. sırada yer aldı.

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ARDA GÜLER 73'TE OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Genç yıldızın kısa sürede gösterdiği performans sosyal medyada övgü aldı. İspanyol taraftarlar, Arda'nın 85. dakikada Modric'e verdiği ara pası çok kez paylaştı.

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Ayrıca milli oyuncunun daha çok süre bulması yönünde de Ancelotti'ye çağrılarda bulunuldu.

 

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#Real Madrid#La Liga#Arda Güler

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