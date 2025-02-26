Arda Güler 11 başladı, Real Madrid avantajı kaptı!

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Real Sociedad ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı.
Reale Arena Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.
Rövanş maçı için avantajı eline alan eflatun - beyazlılara galibiyeti 19. dakikada Endrick getirdi.
Rövanş karşılaşması 1 Nisan'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.
Öte yandan Carlo Ancelotti'nin şans vermesiyle ilk 11'de başlayan Arda Güler, 84 dakikada sahada kaldı. Milli futbolcu, yerini Rodrygo'ya bıraktı.
Arda Güler'in Real Sociedad karşısındaki performansı;
42 Topla Buluşma
21/26 Pas
1 Kilit Pas
2/2 İkili Mücadele
3/6 Hava Topu Mücadelesi