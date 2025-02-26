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Arda Güler 11 başladı, Real Madrid avantajı kaptı!

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#Real Sociedad#Real Madrid#İspanya Kral Kupası
Arda Güler 11 başladı, Real Madrid avantajı kaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 23:45

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, konuk olduğu Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

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 Real Sociedad ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı.

Reale Arena Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

Rövanş maçı için avantajı eline alan eflatun - beyazlılara galibiyeti 19. dakikada Endrick getirdi.

Rövanş karşılaşması 1 Nisan'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin şans vermesiyle ilk 11'de başlayan Arda Güler, 84 dakikada sahada kaldı. Milli futbolcu, yerini Rodrygo'ya bıraktı.

Arda Güler'in Real Sociedad karşısındaki performansı;

42 Topla Buluşma
21/26 Pas
1 Kilit Pas
2/2 İkili Mücadele
3/6 Hava Topu Mücadelesi

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#Real Sociedad#Real Madrid#İspanya Kral Kupası

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