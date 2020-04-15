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GeriFutbol Arçil'den Türkiye'ye mesaj! "Merhaba ben evde kalıyorum, sen de evde kal..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Arçil'den Türkiye'ye mesaj! "Merhaba ben evde kalıyorum, sen de evde kal..."

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Arçil'den Türkiye'ye mesaj! "Merhaba ben evde kalıyorum, sen de evde kal..."
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil Arveladze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği video mesajda Arçil, "Merhaba Türkiye, bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili eski futbolcu ve teknik direktör Şota Arveladze'nin ikizi olan Arçil'in mesajı, Tiflis YEE'nin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında paylaşıldı.

Arçilden Türkiyeye mesaj Merhaba ben evde kalıyorum, sen de evde kal...

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