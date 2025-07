Archie Brown'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'İhtiyacımız var!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, Portekiz kampına ve oynanan 3 hazırlık maçına dair HT Spor'a açıklamalarda bulunurken, sarı - lacivertli taraftarların desteklerine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

İşte Archie Brown'ın açıklamaları;

"İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK"

"Benim açımdan harika geçti kamp. Zorlu idmanlarımız oldu. Sezon öncesi hazırlıkları böyle olmalı. Sezon başlayana kadar iki maçımız daha var. Takıma alışmam için iyi oldu. Şu ana kadar iyi bir kamp geçirdiğimizi söyleyebilirim."

"BU FORMAYI GİYMEK BİR ONUR"

"Benim için her şey anlamına geliyor buraya gelmek. Bu formayı giymek benim için bir onur. Bu kararı verdiğimden dolayı ve gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum."

"YÜZÜMDE GÜLÜMSEME İLE OYNADIM"

"Hazırlık maçlarından çok keyif aldım. 3 maçı da yüzümde gülümseme ile oynadım. Keyif aldım. Sıkı bir şekilde mücadele etmeye çalıştım. Geçiş dönemindeyiz ve zamana ihtiyacımız var. Zamanla gelişeceğiz ama pozitif bir başlangıçtı."

"ALIŞMAKTA ZORLANMADIM"

"Buraya alışmak çok kolay oldu. Çok iyi karşılandım, zorlanmadım. Bu da benim için işleri kolaylaştırdı."

"TARAFTARIN İLGİSİ HARİKA ÖTESİYDİ"

"Taraftarın bana ilgisi harika ötesiydi. İstanbul'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

"Onlara vereceğim mesaj şu olur, bizi her zaman destekleyin. Desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Her takım için stadımızda oynamak zor olacak onların tam desteğini hissettiğimizde. Çok önemli maçlarımız olacak. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bana yaptıkları sıcak karşılama ve gösterdikleri sevgi için teşekkür ederim. Umarım iyi performansla bunun karşılığını verebilirim."