Archie Brown'dan Beşiktaş taraftarına mesaj!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde, Matteo Guendouzi, Oğuz Aydın ve Archie Brown, değerlendirmelerde bulundu.

GUENDOUZI: ŞİMDİ LİGE ODAKLANIYORUZ

"Bana göre beraber ortaya koyduğumuz performansla hak ettiğimiz bir netice aldık. Çok fazla pozisyon yarattık, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kollektif olarak güzel oyun ortaya koyduk.

Zor bir haftaydı. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açımızdan.

Gerçekten çok önemliydi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. İlk hedeflerimizden bir tanesiydi bu. Hem camia hem kulüp hem taraftarlarımız için önemini biliyorduk. Bunu geride bıraktık. Şu an ligi düşünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İyi bir iş çıkardık. Herkes çok mutlu. Şimdi lige odaklanıyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum performans ortaya koymaya devam edeceğiz."

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BROWN: UMARIM KADIKÖY'E HAZIRSINIZ?

"Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz.

Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum.

Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınız"

OĞUZ AYDIN: ŞAMPİYONLAR LİGİ OLUMLU YANSIDI

"Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi oynuyoruz. Çok çalışıyoruz.

Herkes çok çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız gerekli taktikleri veriyor. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor.

18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takıma olumlu yansıdı."