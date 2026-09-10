Archie Brown santrafor gibi bitirdi, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra gelen gol

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UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması’nın ilk haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de İtalyan temsilcisi Roma’yı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada sahneye çıkan Archie Brown, Fenerbahçe’yi 1-1’lik beraberliğe taşıdı.

BROWN'DAN SANTRAFOR BİTİRİŞİ

Fenerbahçe’nin beraberlik golü merkezden gelişen organize bir atak sonucunda geldi. Bartuğ Elmaz, topu ceza sahası yayındaki Greenwood’a aktardı.

Kaleye yüzünü dönen İngiliz yıldız, savunma arkasına hareketlenen Archie Brown’ı gördü ve takım arkadaşına klas bir pas gönderdi.

Ceza sahası içerisinde kaleci Svilar ile karşı karşıya kalan Brown, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topun dibine girdi. Meşin yuvarlak, Svilar’ın üzerinden geçerek ağlarla buluştu.

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18 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Archie Brown’ın golü, Fenerbahçe tarihine de geçti.

Sarı-lacivertliler, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 18 yıl aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin Devler Ligi’ndeki bir önceki golünü Colin Kazım-Richards, Kasım 2008’de Porto karşısında kaydetmişti. Archie Brown böylece Kazım-Richards’tan bu yana Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü atan futbolcu oldu.