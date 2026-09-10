Archie Brown: 'Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebiliriz!'

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Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Roma ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Archie Brown, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

BARTUĞ ELMAZ: BERABERLİK KÖTÜ DEĞİL

"Öncelikle bu kadar büyük bir maçta bana şans verdiği için İsmail Hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi, ben o güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yaptım. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Ona göre çalışmalar yaptık. Bugün de en iyi şekilde sahaya yansıttık. Kazanabilirdik, beraberlik de kötü değil. Puanlar çok önemli Şampiyonlar Ligi'nde. Puan aldığımız için çok mutluyuz.

İlk yarıya göre İsmail Hoca taktikleri verdi, ikinci devre ona göre sahaya çıktık. Galibiyeti kaçırdık ama 1 puan da önemli. Önümüzdeki lig maçına bakacağız ve hazırlanacağız."

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BROWN: TAKIMIMA GÜVENİYORUM

"Bugün 3 puan almayı çok istedik. Kazanabilirdik de maçı. Bu anlamda hayal kırıklığı taşıyorum. Çok sıkı çalıştık maçta. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu aldığım maçın oyuncusu ödülü tanrıya ait. Attığım golden ötürü çok mutluyum. Umarım devamı da gelir.

İlk 45 dakika farklı, ikinci 45 dakika daha farklıydı. İkinci 45'te oyuna daha çok katıldık. Çok iyi bir takıma, çok klas bir takıma karşı oynadık. Ben takımıma güveniyorum, takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz olmamız gereken yerdeyiz. Mütevazı devam etmeliyiz. Daha ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebiliriz. Tanrının isteğiyle umarım bunu gerçekleştirebiliriz."

LEVENT MERCAN: AKILLI VE SABIRLI OYNADIK

"İlk dakikadan itibaren iyi, akıllı, sabırlı oynadık. Çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. 3 puanı elimizden kaçırdık, böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmalıyız. Ligde aynı seviyede devam etmeliyiz.

Kendi performansıma bir şey demeyeyim. Mücadele etmeye, oyunu sakinleştirmeye, topun bizde kalmasını sağlamaya çalıştım. Hoca böyle bir tercih yaptı, ben de nerede olursa olsun elimden geleni yaptım."