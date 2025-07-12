Archie Brown, resmen Fenerbahçe!

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Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu. Sarı - lacivertliler, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ailemize hoş geldin Archie Brown

Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

🚨 Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu.



✍🏻 Sözleşme: 3+1 yıl pic.twitter.com/HZ5lqpe2f1 — Spor Arena (@sporarena) July 12, 2025

DEVİN ÖZEK'İN PAYI BÜYÜK OLDU

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Archie Brown transferiyle ilgili AC Milan, hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağlamak üzereyken devreye önce Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, ardından da Başkan Ali Koç girdi.

Brown ile yapılan iki görüşmenin ardından oyuncu, Milan'ın Brüksel'e özel jet yollamasına rağmen son anda Fenerbahçe'yi seçti.

Jhon Duran transferini Kolombiya‘ya giderek bitiren Özek'in Archie Brown transferinde de payı büyük oldu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.