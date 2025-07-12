×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Archie Brown, Fenerbahçe için İstanbul'da! Tercih sebebini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Arche Brown#Transfer
Archie Brown, Fenerbahçe için İstanbulda Tercih sebebini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 14:41

Milan'ı reddedip Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Archie Brown, İstanbul'a geldi ve ilk kez konuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Milan ile transfer için rekabet ettiği Archie Brown, tercihini yaptı. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, Fenerbahçe ile anlaşmasıyla ilgili Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada "Milan'a gitmeye hazırdım. Ama dün gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi. Gösterdiği tutku ve vizyon kararımı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Arche Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

1,5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Öte yandan Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.

Haberin Devamı

Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

DEVİN ÖZEK'İN PAYI BÜYÜK OLDU

Archie Brown transferiyle ilgili AC Milan, hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağlamak üzereyken devreye önce Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, ardından da Başkan Ali Koç girdi.

Brown ile yapılan iki görüşmenin ardından oyuncu, Milan'ın Brüksel'e özel jet yollamasına rağmen son anda Fenerbahçe'yi seçti.

Jhon Duran transferini Kolombiya‘ya giderek bitiren Özek'in Archie Brown transferinde de payı büyük oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Arche Brown#Transfer

BAKMADAN GEÇME!