Archie Brown, Fenerbahçe için İstanbul'da! Tercih sebebini açıkladı

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Fenerbahçe'nin Milan ile transfer için rekabet ettiği Archie Brown, tercihini yaptı. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, Fenerbahçe ile anlaşmasıyla ilgili Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada "Milan'a gitmeye hazırdım. Ama dün gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi. Gösterdiği tutku ve vizyon kararımı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Arche Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

1,5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Öte yandan Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.

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Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

DEVİN ÖZEK'İN PAYI BÜYÜK OLDU



Archie Brown transferiyle ilgili AC Milan, hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağlamak üzereyken devreye önce Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, ardından da Başkan Ali Koç girdi.



Brown ile yapılan iki görüşmenin ardından oyuncu, Milan'ın Brüksel'e özel jet yollamasına rağmen son anda Fenerbahçe'yi seçti.



Jhon Duran transferini Kolombiya‘ya giderek bitiren Özek'in Archie Brown transferinde de payı büyük oldu.