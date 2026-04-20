Arbeloa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! 'Bu sezon onun sezonu'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 12:55

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Alaves maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Arbeloa, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

Real Madrid, 21 Nisan Salı akşamı La Liga'da Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ARDA'YA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Arbeloa, yaptığı konuşmanın bir bölümünde İspanyol medyasında Arda Güler hakkında önemli ifadeler kullandı.

Arbeloa'nın Arda açıklamaları şu şekilde oldu:

"Arda Güler mi? Son 3 ay çok yoğun geçti ve aramızda harika bir ilişki kurduk. Buraya geldiğimde, onun önemli maçlarda oynayamayacağına dair söylentiler vardı. Bayern ve City maçlarında nasıl oynadığını gördünüz.

Onun yeteneğini, hırsını, onun gibi bir oyuncunun gösterdiği fedakarlığın farkına vardım. Bu onun başarısı çünkü yaptığı hatalardan ders çıkardı. Bu sene Arda Güler'in senesi ve büyük, başarılı işler yaptı. O, gelecekte büyük işler başaracağını düşündüğünüz bir oyuncu değil. Bunları şimdiden gerçekleştiren bir oyuncu."

 

