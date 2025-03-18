Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’ne ‘Devam’ dedi

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Geçen yıl kurulan Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, ilk senesinde gösterdiği başarıyla Sultanlar Ligi’ne yükselmişti. Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile evinde oynadığı maçta aldığı 3-1’lik galibiyetle Sultanlar Ligi’ndeki yerini sağlamlaştırarak hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı. Dünyanın en zor ligi olarak kabul edilen Sultanlar Ligi’nde gösterdiği mücadele ve takım ruhuyla dikkat çeken Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, voleybol branşında sağladığı ivme ve spor kültürüne kattığı değerle de adından söz ettiriyor.

'GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın bu başarının sporcuların, teknik ekibin ve yönetim kadrosunun ortak emeğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Ayyarkın, şunları söyledi: “Sporun birleştirici gücüne de inanan, yıllardır spora destek veren bir şirket olduk. Geçtiğimiz yıl spora verdiğimiz desteği ileri taşıyarak İzmir’de Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı’nı kurduk. Takımımız 1 yıl içerisinde Sultanlar Ligi’ne çıkmayı başardı ve aldığımız galibiyetler sonucu önümüzdeki sezonda da Sultanlar Ligi’nde mücadelemize devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı, aynı zamanda gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için de bizler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Başta antrenörümüz Mustafa Suphi Doğancı olmak üzere, tüm takımımıza, teknik ekibimize ve bizi her zaman destekleyen Aras Kargo taraftarlarına teşekkür ederiz. Emeğimizin ve çalışmalarımızın karşılığını almak bize mutluluk veriyor. Önümüzdeki sezonda yolumuza daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.