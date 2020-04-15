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GeriFutbol Aras Bulut İynemli'den Neymar’a teşekkür mesajı
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Aras Bulut İynemli'den Neymar’a teşekkür mesajı

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Aras Bulut İynemli'den Neymar’a teşekkür mesajı
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Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar’ın ağlayarak izlediğini ve çok beğendiğini söylediği Türk yapımı '7. Koğuştaki Mucize' filmi hakkındaki açıklamalarına, filmin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’den yanıt geldi.

Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, dijital platformda izlediği bir Türk filminden etkilendiğini belirterek, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

Sosyal medyada büyük yankı duyan bu paylaşım sonrası filmin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Brezilyalı yıldıza teşekkür mesajı yayımlayarak, "Umudumuz her zaman sevgi ve sağlık olacak" dedi.

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