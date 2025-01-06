Arap medyası dün gece yarısı duyurdu: Al Nassr, Talisca'nın talebini reddetti! Bonservis bedeli belli oldu

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Fenerbahçe’nin Ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi kulübü Al-Nassr, Talisca'nın Ocak ayında ayrılması için bir uzlaşma formülü arıyor.

Talisca ve menajeri kalan 18 milyon euroyu istiyor

Al-Nassr’da yıllık 12 milyon Euro kazanan yıldız oyuncunun menajeri, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da bir miktar daha para almaya çalışıyordu.

Suudi basını gece yarısı paylaştı: Yönetim Talisca’nın isteğini reddetti

Suudi Gazetesi Al Riyadiya'nın dün gece yarısı geçtiği habere göre Al-Nassr yönetimi, Talisca'nın 2026 yazına kadar geçerli olan sözleşmesinin geri kalan kısmıyla ilgili herhangi bir ödeme yapmamak için Talisca'nın fesih talebini reddetti.

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20 milyon euro bonservis biçtiler

Al-Nassr, Brezilyalı yıldız Talisca'yla tüm bağlarını koparmak için kış döneminde kiralanması yerine yaklaşık 20 milyon euro karşılığında satmak istiyor.

Romano: Transferde son aşamaya geçildi

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Brezilyalı yıldız için bugün yeni bir haber paylaştı. Romano, paylaşımında 'Fenerbahçe, bu hafta Anderson Talisca transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Son aşamaya geçildi ve Al Nassr son yeşil ışığı yakmaya hazırlanıyor.' ifadelerini kullandı.

Hedef 13 Ocak’a kadar bitirmek

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco, uzun süredir Talisca için uğraş veriyor. Al-Nassr’daki son gelişmeler sonrası Sarı-lacivertliler 13 Ocak’ta başlayacak transfer dönemine kadar yıldız oyuncunu kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen Anderson Talisca 6 gol kaydetti.