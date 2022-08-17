Aramaktan hiç vazgeçmedi

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Maçın 52.dakikasında Abdülkadir’in kafa vuruşu biraz daha yere doğru yönelse, belki kalan dakikalarda beraberliği yakalamak da mümkün olacak ve Trabzonspor kendi evinde oynayacağı ikinci maç öncesi daha rahat bir skorla eve dönecekti. Abdullah Avcı, ligden alıştığımız savunma güvenliğini önde tutan futbol anlayışını bu maçta da bırakmamış ve orta sahayı kalabalık tutarak gol beklentisini eski Kopenhaglı olduğunu bilmesek bile ayağına her top değdiğinde yuhalanmasından rahatlıkla anlayabileceğimiz Cornelius’a yüklemişti.

HESAPTA OLMAYAN GOLLER

İlk yarının hemen başında, dakikalar henüz 9’u gösterirken gerilerden gelen Claesson’un attığı ilk gol ve ikinci yarının hemen başında Lerager’in, sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu kafa ile indiren Vavro’nun asistiyle kaydettiği ikinci gol ligimizde maç sonlarında duymaya çok alıştığımız ‘Basit goller yedik’ tanımının içini dolduran türden hiç hesapta olmayan gollerdi.

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HERKESi ŞAŞIRTAN SKOR

Ligdeki ilk 2 maçını kalesinde gol bile görmeden kazanan Türkiye şampiyonunun, lige kötü başlangıç yapan Kopenhag karşısında çok üstün oynayacağını düşünenleri yanıltan bir skordu bu. Tabii bunu düşünenler, Kopenhag takımının Türk futbol tarihinde önemli yeri olan kutu gibi Parken Stadyumu’nda ülkenin en ateşli taraftar gruplarından birinin ikamet ettiğini bilmiyorlardı. Sahadaki ve tribündeki Danimarkalıların ligdeki form durumu ne olursa olsun bu maçı bırakmayacağı ortadaydı.

TOPA SAHiP OLDU ANCAK...

Maç boyunca topa sahip olma yüzdesini hep elinde tutmasına rağmen, kapanan rakibi karşısında bulduğu pozisyonları ve şutları istediği gibi tamamlayamayan Trabzonspor, kendi açısından Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için, ülke açısından giderek azalan ülke puanımıza katkı vermek için golün peşindeydi. Aramaktan hiç vazgeçmediği sayıyı Bakasetas’ın orta sahadan taşıdığı ve sert bir şutla kaleye gönderdiği topun savunma oyuncusu Khocholava’ya çarparak yön değiştirmesiyle buldu.

Gol, maç boyunca eksikliği hissedilen sakat oyuncusu Edin Visca’ya adandı. Danimarkalılar kalan dakikaların tamamını zaman geçirmeye adayınca tur umudu Trabzon’a kaldı