Aralarındaki son 8 maçın tamamı "KG VAR" bitti! Lyon'un Bordeaux karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BORDEAUX

- Sezona golsüz Nantes beraberliğiyle giren Bordeaux, milli ara öncesinde Angers deplasmanında da kazanıp 2 maçta 4 puan topladı ve kalesinde gol görmedi.

- Açılış maçında kırmızı kart gören Mehdi Zerkane'nin cezası sürüyor. Stoper Pablo ve ofansif orta saha Yacine Adli'nin durumları maç saati netleşecek.

- TD Jean-Louis Gasset gol yemeyen düzeni ve ilk 11'i pek değiştirecek gibi durmuyor.

- Kalede tecrübeli Benoit Costil, stoperde bir başka tecrübe Laurent Koscielny ve orta sahanın ağır yükünü çeken Otavio diye sıralanan "savunma omurgası" değişmeyecektir.

LYON

- Şampiyonlar Ligi serüveni devam ettiği için ligin açılışını yapamayan Lyon, 2. hafta ise Dijon karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen maçı 4-1 kazanmasını bilmişti.

- Koronavirüs sürecini atlatan Houssem Aouar maç kadrosunda yer alıyor ancak son durumu maç öncesi kontrol edilecek. Takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Jeff Reine-Adelaide kadroda yok.

- Marçal'ın Wolves'a satışı sonrası 3-5-2 yerine 4-3-1-2'ye dönüş görebiliriz. Sol bek bölgesi Maxwel Cornet'ye emanet...

- Barcelona'nın gündemindeki kaptan Memphis Depay da deplasman kafilesinde yerini aldı.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Aralarındaki son 8 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik, bu 8 maçın 5'i aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Aralarındaki son 4 maçı kaybetmeyen Lyon, son 7 maçın ise sadece 1'ini kaybetti. (4 beraberlik - 2 Lyon galibiyeti)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lyon Kazanır" oldu!

%45'lik kesim aralarındaki son maçlarda üstünlüğü bulunan deplasman ekibi Lyon'un kazanacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Jason Denayer'in Lyon formasıyla en özel anları! İzleyelim...