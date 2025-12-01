Aral Şimşir'in milli takım heyecanı: 'Onlarla antrenman yapmak çok büyük bir olay!'

Haberin Devamı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ve İspanya'yla oynadığı maçların aday kadrosuna ilk kez davet edilen Midtjylland'ın yıldız futbolcusu Aral Şimşir alt adalesindeki sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılmış ve maçlarda forma giyememişti.

Danimarka Süper Ligi'nin 17. haftasında Midtjylland'ın Nordsjælland'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol - 1 asistle yıldızlaşan Aral, maçın ardından yaptığı açıklamada milli takım kampının forma giyemese bile kendisi için harika bir deneyim olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçeli rakibine yumruk! U19 maçında skandal görüntü Haberi görüntüle

"BU ŞİMDİYE KADAR BAŞIMA GELEN EN HARİKA ŞEYLERDEN BİRİ"

A Milli Takım kadrosunda yer almanın uzun zamandır hayalini kurduğunu söyleyen Aral Şimşir, "Yaz aylarında da bu fırsatı yakalamıştım ancak maalesef sakatlığım nedeniyle çağrılmadım. Bu kez çağrıldım ancak sakatlığım yine oynamama engel oldu. Sıkı çalışmamın karşılığını aldığım için gerçekten minnettarım. Bu, şimdiye kadar başıma gelen en harika şeylerden biri." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"ONLARLA ANTRENMAN YAPIP OYNAYABİLMEK ÇOK BÜYÜK BİR OLAY"

A Milli Takım kadrosunda Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen birçok yıldız futbolcu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncularla antrenman yapıp oynayabilmek gerçekten çok büyük bir olay. Fiziksel olarak ve tempo açısından onlara ayak uydurabilmek inanılmaz bir şey. Milli Takım'a bir daha seçilebilmek ve bu deneyimi tekrar yaşayabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Aral Şimşir, 7 gol atıp 14 de asist üreterek 21 gole doğrudan katkı sağladı.

Aral Şimşir ligde yaptığı 10 asistle Danimarka Süper Ligi'nde asist krallığı yarışında zirvede yer alıyor.