Aral Şimşir'den Fenerbahçe maçı öncesi flaş transfer açıklaması!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.

Ev sahibi ekipte forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, hem yarın oynayacakları zorlu maç hem de geleceği hakkında ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİMİZDEN ŞÜPHEM YOK"

Fenerbahçe karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Aral, "Türk olmam sebebiyle benim için gerçekten önemli ve büyük bir maç. Akrabalarım için yaklaşık 20 tane bilet ayarladım. Bazıları Fenerbahçeli olsa da benim için Midtjylland'ı destekleyecekler, aksi halde kendileriyle bozuşacağız.

Fenerbahçe bireysel yetenek olarak ne kadar iyi oyunculara sahip olsa da, karşılaşmayı kazanacağımızdan şüphem yok." dedi.

SÜPER LİG'E KAPILARI KAPATTI

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Adının Süper Lig devleriyle anılmasıyla ve kariyer planlamasıyla ilgili konuşan Aral, "Şu an için Midtjylland'da mutluyum, ancak tabii ki daha büyük kulüplerde oynamanın hayallerini de kuruyorum. Çocukluğumdan beri büyük liglerin birinde oynamayı hayal ettim. Umarım bir gün gerçekten o seviyede futbol oynarım, böylece hem kendimi hem de ailemi gururlandırabilirim.

Süper Lig konusuna gelecek olursak, dürüst olmak gerekirse şu an Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyorum. Potansiyelime ulaşmak istiyorum, bu da Türk futbolunun ötesine geçiyor. Ve bunu Türk futboluna olan tüm saygımla söylüyorum. Yaşım ilerlediğinde Türkiye'de oynamayı ya da Danimarka'ya dönmeyi düşünebilirim." ifadelerini kullandı.

MİLLİ FORMAYA SAKATLIK RÖTARI

Türk bir anne babanın oğlu olarak Danimarka'nın Köge şehrinde dünyaya gelen Aral, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.

Geçtiğimiz sonbaharda milli takımdan davet almak üzereyken sakatlandığını söyleyen Aral, "Bana Türkiye A Milli Takımı'na seçileceğim bilgisi verilmişti, ancak sonrasında ne yazık ki sakatlandım. Çok yazık oldu. Ama bana halâ milli formaya çok yakın olduğum söyleniyor." şeklinde konuştu.

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"FORMA NUMARAM, AİLEMİN ANISINA KARŞI BİR SAYGI DURUŞU"

Midtjylland'ta 58 numaralı formayı terleten Aral, bu tercihini ise şu sözlerle açıkladı:

"Annem ve babamın, ve Sivas'taki diğer aile fertlerimizin anılarına saygı göstermek için bu numarayı giyiyorum. Hala Sivas'ta çok sayıda akrabam var. Onlara bir şeyler vermek istiyorum, dolayısıyla 58 benim için özel bir sayı. Gelecekte de bu numarayı giymeye devam etmek, kendi markam haline getirmek istiyorum."

23 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI

Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland formadıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkarken takımına 12 gollük katkı (6 gol - 6 asist) sağladı.

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Aral'ın alt yapısından yetiştiği Midtjylland ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.