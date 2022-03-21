Aradığınız Galatasaray’a ulaşılamıyor

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Ligin tepesindeki Trabzonspor’u bir kenara koyarsak, geride kalan 19 takımın birbirini yenebildiği, bir puanın bir takımı sıralamada birkaç sıra yukarı ya da aşağı ışınlayabildiği, birkaç maçlık galibiyet serisi yakalamanın sizi bir anda Avrupa Ligi potasına, birkaç maçlık mağlubiyetin düşme hattına yaklaştırabildiği bu çok ilginç sezonda, hedefsiz kalan iki ekip arasında formalite maçı sayılabilecek bir karşılaşma için son derece dolu tribünler karşısında oynandı müsabaka.

YiNE SKORU KORUYAMADI

Elenmesine rağmen beğeni topladığı Barcelona maçları ve iki maç arasında oynayarak kazandığı Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’ın yorgun olması da rotasyona gitmesi de belki anlaşılabilirdi ama uzun sakatlık sonrası kaleyi devralan Muslera, stoperde Semih, orta sahada Morutan ve Emre Kılıç takviyeli kadronun bu denli etkisiz ve vasat futbolunu anlamak çok daha zordu. Son 4 maçta 3 galibiyetle sonunda çıkışa benzer bir şeye geçtiği düşünülen sarı kırmızılılar, 6 haftadır kazanamayan Gaziantep karşısında öne geçtiği bir maçta bir kez daha skoru korumayı başaramadı ve üst üste 11 maçta kalesini gole kapatamamış oldu. Evinde yenilmez olduğu haftalar geride kalan Gaziantepspor ise bu sayede kupada da elendikten sonra kaybettiği tüm moral motivasyonu tek maçta bulmuş oldu.

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KEREM’LE TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Galatasaray, bu sezon en çok golde pay sahibi olan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile sol kanattan oyuna tutunmaya çalışıp ilk golü 34. dakikada bulsa da ilk yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyip, üzerine devreye de Gomis’in Kitsiou’ya yaptığı ve sarı kart gördüğü faul sonrası 45+4’te Djilobodji’den gelen gole engel olamayınca devre 1-1 bitti.

MAXiM ÜST ÜSTE 4 MAÇTIR ATIYOR

Torrent’in geciken değişikliklerinin oyuna herhangi bir faydası da katkısı da olmadı. Gaziantep’in son 3 maçta 5 gol atan oyuncusu Maxim, 71. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirince Nwakaeme, Pesic ve Balotelli’den sonra bu sezon üst üste 4 maçta gol atmayı başaran dördüncü isim oldu. Maxim, 81. dakikada bir de asist yaptı ve kendi takımını 12. sıraya taşırken, Galatasaray’ı da 15. sıranın derinliklerine yuvarladı.