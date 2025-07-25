Aradaki buzlar eridi: Martinez ile Hakan Çalhanoğlu'ndan paylaşım!

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Inter'de Hakan Çalhanoğlu ile Lautaro Martinez arasındaki sorun son buldu.

İki isim, Dünya Kulüpler Kupası arasında bir gerginlik yaşamıştı. Hakan Çalhanoğlu hakkında çıkan transfer haberleri ve milli futbolcunun turnuvada forma giymemesi nedeniyle Martinez, açıklamalarda bulunarak Hakan'a tepki göstermişti.

İkili, birlikte bir fotoğraf paylaşarak barıştıklarını duyurdu.

NELER OLMUŞTU?

Lautaro Martinez, Kulüpler Dünya Kupası sırasında Hakan Çalhanoğlu hakkında şu sözleri sarf etmişti;

"Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen pek çok şey gördüm. Kaptan ve takım lideri olarak bunu söylemek zorundayım. Ya bu takımın tarafındasındır ya da değilsindir. Biz büyük bir takımız, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıktı ve bu şekilde devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda."

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HAKAN'DAN KARŞI CEVAP GELMİŞTİ

"Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik. Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi.

Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım.

Teşhis: kas yırtığı.

Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi.

Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok.

Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı.

Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm.

Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için.

Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu.

Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu.

Ağır sözlerdi.

Bölücüydü, birleştirici değil.

Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım.

Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum.

Lafla değil, icraatla konuştum.

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Her görüşe saygı duyarım — özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne.

Ama saygı tek taraflı değildir.

Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim.

Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir.

Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim.

Geçmişte teklifler geldi — çok cazip teklifler. Ama kaldım.

Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum.

Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum.

Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim.

Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.

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Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum.

Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum."