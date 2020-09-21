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DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Araçlarda Misli.com keyfi! Kocaelispor maçı canlı yayınlandı...

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Araçlarda Misli.com keyfi! Kocaelispor maçı canlı yayınlandı...
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Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ilk maçında Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan ve Misli.com üzerinden yayınlanan maçı Kocaelispor taraftarları "Arabada futbol" etkinliğinde takip etti.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ilk maçında Kocaelispor, kendi evinde Sarıyer'i ağırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

Misli.com 2. Lig ve 3.Ligde ilk hafta maçları oynandı Sonuçlar...
Misli.com 2. Lig ve 3.Lig'de ilk hafta maçları oynandı! Sonuçlar...

Karşılaşmayı takip etmek isteyen Kocaelispor taraftarları "Arabada maç izleme" etkinliği kapsamında Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Maçın başlamasından kısa bir süre önce alana araçlarıyla gelen taraftarlar ateş ölçümünün yapılmasının ardından meydana alındı.

İşte Misli.com 2. Ligde haftanın görünümü
İşte Misli.com 2. Lig'de haftanın görünümü

Taraftarlar karşılaşma boyunca Kocaelispor'un ataklarına araçlarının kornaları ve ışıklarıyla destek verdi.

 

Araçlarda Misli.com keyfi Kocaelispor maçı canlı yayınlandı...

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