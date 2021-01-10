Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte TFF'den alınan tarih bilgisi

'Ara Transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin 2020-2021 sezonu için ne zaman biteceği taraftarların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği ara transfer döneminin bitmesine henüz zaman var. İşte, konuya dair tarih bilgisi...

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.