Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte TFF'nin verdiği tarih

Takımların eksik bölgelerine takviye imkanı sunan ara transfer dönemi için geri sayım başladı. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında önemli bir bölüm geride kalırken, ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, 2020-2021 ara transfer sezonu hakkında bilgi...

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.